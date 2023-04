Serbia: Vucic, bombardamenti Nato 1999 decisi da interessi geopolitici e per rubarci Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali hanno bombardato la Repubblica Federale di Jugoslavia nel 1999 affinché il Kosovo fosse indipendente, e non a causa della politica dell'allora leader serbo Slobodan Milosevic. Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ieri sera in un'intervista alla radiotelevisione "Rts". "Non lo hanno fatto a causa di Milosevic, ma per interessi geopolitici, per rubarci il Kosovo", ha precisato Vucic. Il presidente serbo ha quindi dichiarato che Belgrado sta aiutando i serbi in Kosovo dando "somme di denaro enormi" e attraverso una "lotta diplomatica", e che solo degli "irresponsabili possono desiderare un conflitto con la Nato e il mondo occidentale", ha sottolineato. Vucic ha quindi confermato che i serbi del Kosovo non parteciperanno alle prossime elezioni locali nei quattro comuni nel nord e che il governo formato dopo di loro "non avrà legittimità". (segue) (Seb)