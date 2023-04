Serbia: Vucic incontra rappresentanti serbi del Kosovo, focus su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato i rappresentanti dei serbi in Kosovo. Lo riporta la stampa locale. Le parti hanno discusso dei problemi e della sicurezza in Kosovo e delle iniziative che Belgrado può intraprendere per migliorare la situazione economica dei residenti di etnia serba. Vucic ha affermato che la popolazione serba del Kosovo ha mostrato "un'enorme rabbia e risentimento nei confronti delle autorità di Pristina e del silenzio della comunità internazionale". "L'insoddisfazione della nostra gente per la violazione dell'accordo sulle targhe automobilistiche e l'arresto di alcune persone sta raggiungendo il suo apice", ha aggiunto il presidente serbo. Secondo Vucic, alle autorità di Pristina "non interessa cosa proponiamo", perché "non accettano nulla", e il loro unico desiderio è che i serbi “non vivano più in Kosovo”. Vucic ha annunciato che le parti continueranno a lavorare insieme nei prossimi sette giorni per uscire con una dichiarazione congiunta su molte questioni, tra cui quella delle elezioni del 23 aprile in Kosovo, alle quali i rappresentanti serbi "non parteciperanno".(Seb)