Ucraina: Yellen, Usa hanno già programmato invio di nuovi aiuti fino a settembre

- L’attività economica in Ucraina si sta riprendendo, a dispetto delle difficili condizioni derivanti dalla guerra con la Russia, e il governo continua a garantire servizi essenziali alla popolazione. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante una tavola rotonda sul sostegno all’Ucraina organizzata nel quadro delle riunioni primaverili del Fmi e della Banca mondiale, in corso a Washington. “Gli Stati Uniti hanno garantito all’Ucraina assistenza finanziaria significativa, e i nostri programmi già prevedono l’invio di ulteriori aiuti fino a settembre”, ha detto, aggiungendo che il sostegno all’Ucraina deve arrivare grazie ad uno “sforzo collettivo”. (Was)