Paesi Bassi: governo porterà avanti progetti costruzione di due nuove centrali nucleari

- Il governo dei Paesi Bassi intende portare avanti i progetti di costruzione di due nuove centrali nucleari. Lo ha affermato il ministro per il Clima e l'Energia olandese Rob Jetten, intervenendo alla presentazione del documento dei funzionari dell'Expert Team Energy System 2050 su come rendere i Paesi Bassi neutrali dal punto di vista climatico, in cui si prevede "un ruolo nullo o limitato" per l'energia nucleare. "Le centrali nucleari non sono la soluzione per tutto", ha riconosciuto Jetten, ripreso dai media locali. "Due centrali nucleari dovrebbero alla fine costituire circa il 10-13 per cento del nostro mix di elettricità", ha aggiunto. Jetten ha sottolineato di voler rispettare l'accordo di coalizione dell'attuale governo, in cui si afferma che il Consiglio dei Ministri prenderà provvedimenti per costruire le due centrali nucleari. "La decisione finale sulle centrali nucleari sarà presa tra circa un anno e mezzo", ha detto Jetten. (Beb)