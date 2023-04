Nomine: Silvia Rovere, chi è la nuova presidente di Poste italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piemontese, laureata in Economia a Torino, Silvia Rovere, nuova presidente di Poste italiane, è attualmente alla guida di Confindustria Assoimmobiliare. Nel 2020 ha fondato Sensible Capital Srl. E' stata, nel periodo dal 2003 al 2005, direttore finanziario di Patrimonio dello Stato, la società dedicata alla valorizzazione del patrimonio statale. Tra i vari incarichi ricoperti, da segnalare quello di Head of business development del gruppo Aedes, di direttore generale di Ream Sgr e di amministratrice delegata di Morgan Stanley Sgr. Rovere è attenta, sensibile alla finanza socialmente responsabile, tanto da aver creato i due primi fondi di social housing in Italia. Ha, poi, esercitato attività accademica e di ricerca. (Rin)