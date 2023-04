Diritti: Foti (Fd'I) su maternità surrogata, Pd è favorevole, contro stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà interessante vedere che posizione prenderà il Pd sulla maternità surrogata. Il segretario Schlein si è detta favorevole, nettamente all'opposto di quanto sostengono le femministe, facendo anche aperture in contraddizione con lo stato di diritto. A Milano è stata fatta una manifestazione contro il governo per contestare il divieto di trascrizione, ma il divieto non è imposto dall'esecutivo, bensì dalla Corte di Cassazione e i Comuni che eseguono le trascrizioni lo fanno contro la legge. Questi sono aspetti che un segretario di partito dovrebbe considerare". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, a "Porta a porta", su Rai1. (Rin)