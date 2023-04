Usa: giudice sanziona “Fox News”, prove occultate durante la causa avviata da Dominion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale in Delaware ha sanzionato l’emittente “Fox News” per avere “nascosto delle prove” nel quadro della causa per diffamazione avviata dalla società Dominion Voting Systems, specializzata nella produzione di dispositivi e software per il conteggio elettronico dei voti, a pochi giorni dall’inizio del processo. Secondo le fonti del portale di informazione “The Hill”, il giudice Eric Davis ha espresso “fastidio” nei confronti degli avvocati di “Fox News”, e starebbe valutando se avviare una indagine sul loro tentativo di nascondere prove rilevanti per il processo. Durante l’udienza preliminare che ha avuto luogo oggi, lo staff legale di Dominion ha fatto sentire una registrazione audio ottenuta da Abby Grossberg, ex producer dell’emittente, in cui si può sentire una conversazione tra Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e consigliere di Donald Trump, e alcuni dipendenti di “Fox News”. Gli avvocati di Dominion avrebbero quindi affermato che la Grossberg sarebbe in possesso di altre registrazioni, che avrebbe accettato di condividere. La donna ha recentemente fatto causa all’emittente dopo essere stata licenziata, affermando che le sarebbe stato chiesto di mentire durante le sue testimonianze nel quadro del processo. (segue) (Was)