Egitto-Emirati: presidenti discutono di cooperazione bilaterale e questioni regionali

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha discusso, al Palazzo Federale, con il suo omologo emiratino, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, delle relazioni bilaterali e delle questioni regionali e internazionali. Lo afferma il portavoce della presidenza della Repubblica, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa. Al Sisi ha accolto Mohammed bin Zayed, sottolineando l'orgoglio dell'Egitto, governo e popolo, nei rapporti tra i due Paesi, e gli stretti legami storici tra le due nazioni. Da parte sua, il presidente emiratino ha espresso l'apprezzamento del suo Paese per l'Egitto, il suo popolo e la sua leadership, e il costante desiderio degli Emirati Arabi Uniti di rafforzare le relazioni fraterne di cooperazione tra i due Paesi. I due presidenti hanno discusso i modi per sviluppare meccanismi e quadri per la cooperazione congiunta in tutti i campi e un intenso coordinamento verso vari sviluppi regionali, per consolidare la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo nella regione. (segue) (Cae)