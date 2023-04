Terzo polo: Calenda, così partito unico non nasce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un nulla di fatto: Italia viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, cosa che per noi è inaccettabile. Abbiamo, in questa riunione, chiarito che così non si lavora, che negli organi di partito non potrà esserci chi ha conflitti di interesse, perché questo è un punto fondamentale. Per noi questa questione è dirimente: il Pd non è nato con la Margherita che continuava a fare politica parallelamente al Pd, con un altro segretario che non sedeva negli organi, perché oggi Renzi non si è fatto vedere. Ci rincontreremo domani sera, ma se questo punto non viene sciolto, il partito unico non nasce". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, al termine del comitato politico del Terzo polo. (Rin)