Usa: Arkansas, governatrice firma legge per vietare social network a minori di 18 anni

- La governatrice dell’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ha firmato una proposta di legge tesa ad imporre un limite minimo di età per utilizzare i social network. Il testo, denominato Social Media Safety Act, entrerà ufficialmente in vigore a settembre, e identifica come “social network” qualsiasi “forum online i cui utenti possono creare profili pubblici e interagire tra loro”. Alle compagnie che offrono questi servizi sarà richiesto di verificare l’età degli utenti, e di chiedere l’autorizzazione dei genitori nel caso di ragazzi e ragazze di età inferiore a 18 anni. “I social media possono rappresentare uno strumento estremamente utile, ma allo stesso tempo possono avere un impatto negativo enorme sui nostri figli”, ha detto la governatrice in conferenza stampa, prima di firmare il documento. Il testo presenta una serie di eccezioni approvate dai parlamentari dell’Arkansas attraverso alcuni emendamenti. In particolare, saranno esenti dal requisito per la verifica dell’età le aziende che offrono “esclusivamente” contenuti agli abbonati; quelle che consentono agli utenti di “generare clip di ballo, canto, o altre attività di intrattenimento”; e quelle che offrono “esclusivamente” funzioni social relative a videogiochi. Sono esenti dal requisito anche le compagnie che offrono servizi di cloud e sicurezza cyber rivolta alle imprese. (Was)