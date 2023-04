Russia: fonti stampa, Putin ha approvato personalmente arresto del giornalista Evan Gershkovich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha approvato personalmente l’arresto di Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” recentemente detenuto in Russia con l’accusa di spionaggio. Lo riferisce il portale di informazione “The Hill”, citando fonti informate dei fatti. La detenzione di Gershkovich, primo giornalista statunitense arrestato per spionaggio in Russia dai tempi della Guerra Fredda, ha portato nei giorni scorsi alle veementi proteste delle autorità di Washington. Il presidente Joe Biden ha recentemente affermato che la sua detenzione è “assolutamente illegale”. (Was)