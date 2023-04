Terzo polo: Calenda, qui si costruisce un partito, non il fan club di un leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Ripeto, qui si costruisce un partito, non si costruisce il fan club di un leader. E' la ragione per cui gli organi della Federazione io li ho riuniti costantemente, sempre, prima di ogni decisione e di ogni proposta, perché penso che i lavori si fanno in modo collegiale. Non vado avanti a fare una 'pecionata', perché non è nel mio stile". Lo ha sottolineato il segretario di Azione, Carlo Calenda, al termine del comitato politico del Terzo polo. (Rin)