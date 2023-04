Usa: deputata democratica chiede alla senatrice Dianne Feinstein di dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata democratica Ro Khanna ha chiesto alla senatrice Dianne Feinstein, dello stesso partito, di dimettersi. La senatrice della California, che attualmente ha 89 anni, ha annunciato all’inizio di marzo di essere stata dimessa dall’ospedale a seguito di un episodio di herpes zoster, e da allora non si è mai presentata a Washington per votare al Congresso. Una situazione che ha rallentato la conferma di alcune nomine annunciate dalla Casa Bianca, a causa del posto occupato dalla Feinstein all’interno della commissione Giustizia del Senato. “È tempo che la senatrice Feinstein si dimetta, dobbiamo mettere le necessità del Paese di fronte alla lealtà nei confronti di una persone: è ovvio che ormai non sia più in grado di adempiere ai propri doveri”, ha scritto la deputata in un messaggio pubblicato su Twitter. (Was)