Nomine: Giorgetti, è stato trovato un giusto equilibrio

- Sulle nomine dei nuovi vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste Italiane è stato trovato “un giusto equilibrio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando con i giornalisti a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, in corso a Washington. “Ho letto un po’ di polemiche, anche inutili, ma si sa che ogni parto, in qualche modo, ha una qualche forma di travaglio: la cosa importante è che facciano bene, e hanno tutte le qualità e le capacità per farlo”, ha detto. (Was)