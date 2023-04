Kosovo: ex presidente Thaci si dichiara non colpevole di crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaci si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse a suo carico in apertura del processo nei suoi confronti per crimini di guerra che si è aperto presso il tribunale speciale dell'Aia. Thaci deve affrontare dieci accuse legate al conflitto del 1998-99 che alla fine ha portato alla dichiarazione unilaterale dell'indipendenza del Kosovo dalla Serbia, uno sviluppo riconosciuto da un'ampia fetta della comunità internazionale. "Sono consapevole delle accuse e mi dichiaro del tutto colpevole", ha detto ai giudici poco dopo l'inizio delle udienze. (Res)