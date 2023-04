Kosovo-Serbia: Tajani, è interesse di tutti arrivare a un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È interesse di tutti arrivare a un accordo tra il Kosovo e la Serbia. In tale quadro, l’Italia è impegnata sia politicamente sia con la presenza di militari che proteggono i monasteri e la popolazione del Kosovo. Lo ha affermato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in una conferenza stampa all’Associazione della Stampa Estera in Italia. “Stiamo lavorando perché si possa raggiungere stabilità”, ha proseguito, aggiungendo che l’Italia favorisce l’adesione dei Paesi dei Balcani nell’Unione europea “ma dobbiamo accompagnare questi Paesi nel fare le riforme necessarie” al loro ingresso. “A volte si è perso tempo, creando delusione in alcuni Paesi dei Balcani occidentali. Ora non si può perdere tempo, dobbiamo andare avanti. Non possiamo lasciarli all’influenza ostile di Paesi al di fuori dell’Ue. Faremo di tutto perché possano far parte dell’Unione europea il prima possibile”, ha poi dichiarato il vicepremier.(Res)