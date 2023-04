Kosovo: presidente eletto Montenegro, non revocheremo riconoscimento indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro non revocherà il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Lo ha affermato il presidente eletto del Paese balcanico, Jakov Milatovic, ripreso dalla stampa serba. "Il Montenegro lavorerà ulteriormente per migliorare le relazioni di buon vicinato, ma una cosa è molto chiara: non vi sarà alcun ritiro sul riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di Podgorica", ha affermato Milatovic, sottolineando che il Montenegro sostiene il dialogo tra Belgrado e Pristina. Alla domanda su quando andrà in visita a Belgrado, Milatovic ha risposto che la sua prima tappa da presidente, dopo il passaggio di consegne ufficiale, sarà Bruxelles, "poiché il Montenegro si batte per l'adesione all'Unione europea", e che la Serbia "seguirà subito dopo". "Voglio instaurare migliori relazioni con il Paese più grande dei Balcani occidentali", ha sottolineato. Il leader politico ha sostenuto che una delle cose principali da fare con la confinante Serbia sarà "completare l'autostrada che ci collega". (Seb)