Nord Macedonia-Croazia: premier Plenkovic, Skopje può accelerare in processo integrazione Ue

- La Macedonia del Nord può accelerare nel processo di integrazione europea, ora è il momento delle mosse concrete. Lo ha affermato il premier croato, Andrej Plenkovic, nella conferenza stampa congiunta di oggi a Skopje con l'omologo macedone Dimitar Kovacevski. "Dopo la nostra alleanza nella Nato e il partenariato nell'Unione europea, credo che tra pochi anni la Macedonia del Nord diventerà un membro dell'Ue. La Croazia vi ha aiutato in questo percorso con tutto il cuore e senza porre condizioni. Ora è il momento di fare mosse concrete", ha dichiarato Plenkovic. Il premier di Zagabria ha quindi affermato che la Croazia è favorevole alle iniziative regionali volte all'armonizzazione con le politiche europee, in riferimento al lancio dell'ultima piattaforma "Balcani occidentali Quad", che riguarda la Macedonia del Nord, l'Albania, il Kosovo e il Montenegro. "La Croazia guarda con favore a tutte le iniziative regionali, in particolare a quelle volte ad aderire alle posizioni di politica estera dell'Ue", ha detto il premier croato. (Seb)