Difesa: Kosovo, attività Cooperazione civile e militare in favore dell’ospedale di Pristina (2)

- L’attività, supportata dal Comando operativo di vertice interforze della Difesa, rientra nella più ampia collaborazione tra Kfor, le istituzioni locali e l’associazione “Nicola Ciardelli”, avviata in Italia nel 2022 e proseguita in Kosovo allo scopo di sviluppare nuove capacità cliniche e incrementare gli standard sanitari locali. Gli uomini e le donne delle Forze armate italiane, unitamente alla componente multinazionale di Kfor, hanno il compito di assicurare un continuo contatto con la popolazione, le istituzioni governative locali, le organizzazioni nazionali e internazionali, i partiti politici e i rappresentanti delle diverse etnie e religioni presenti sul territorio, al fine di acquisire elementi di conoscenza utili al comando Kfor per lo svolgimento della propria missione, garantendo un ambiente sicuro protetto, secondo quanto sancito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Com)