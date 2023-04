Serbia-Kosovo: ambasciatore Djuric, Kurti cerca di provocare una reazione con arresto medico serbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo kosovaro guidato da Albin Kurti sta cercando di “provocare una reazione, un conflitto” con l’arresto avvenuto ieri di un medico serbo dell’ospedale di Mitrovica. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciatore di Serbia negli Stati Uniti, Marko Djuric, commentando l’arresto avvenuto al valico di Jarinje di Nikola Todorovic, medico presso l’ospedale di Mitrovica, nel nord del Kosovo. Todorovic è stato posto sotto custodia per 48 ore con l’accusa di avere aggredito un agente della polizia kosovara. Secondo le forze dell’ordine il medico avrebbe presentato una documentazione incompleta per attraversare il valico. "Questo dimostra che il regime di Kurti sta cercando a tutti i costi di provocare una reazione, di provocare un conflitto", ha osservato Djuric, ospite dell’emittente pubblica della Serbia “Rts”. Nei prossimi giorni, ha aggiunto, verranno discussi i passi che Belgrado dovrà compiere. "Sappiamo cosa dobbiamo fare e come proteggere il nostro popolo. Concorderemo su questo nei prossimi giorni e annunceremo alla fine della prossima settimana, come ha detto il presidente Vucic, i passi concreti che intraprenderemo", ha concluso Djuric.(Seb)