Serbia: Petkovic, giovedì nuovo incontro tra istituzioni e rappresentanti serbi del Kosovo

- Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha annunciato che giovedì si terrà un nuovo incontro tra i rappresentanti politici dei serbi del Kosovo, il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e i ministri del governo di Belgrado. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Petkovic ha sottolineato che ieri i rappresentanti dell'opposizione hanno lasciato per protesta la seduta del Consiglio dell'Assemblea serba per il Kosovo, in cui si intendeva parlare dell'accordo europeo per la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Secondo Petkovic, la decisione dimostra che all'opposizione "non importa di come vivono i serbi in Kosovo".(Seb)