Serbia: presidente Vucic con capo Unmik, tradurre impegni politici in azione concrete in Kosovo

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato la rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh. I due hanno discusso in vista della prossima sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 27 aprile, dove sarà presentato il rapporto sul lavoro della missione Unmik, della posizione dei serbi in Kosovo e del dialogo tra Belgrado e Pristina, secondo quanto riporta l'ufficio presidenziale. Vucic ha sottolineato la necessità di "tradurre gli impegni politici in azioni concrete" e ha ritenuto che siano necessarie "reazioni tempestive e adeguate delle Nazioni Unite ai numerosi incidenti, provocazioni e atti di Pristina che violano la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e minacciano i diritti e la sicurezza dei serbi e delle altre minoranze non albanesi". Intanto, anche la Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) ha invitato in un comunicato i rappresentanti internazionali a "condannare la repressione che si sta compiendo contro i cittadini serbi nel nord del Kosovo" e ha chiesto "l'immediato ritiro di tutte le unità speciali della polizia del Kosovo che sono illegalmente presenti nel nord, al fine di riportare la pace nella zona".(Seb)