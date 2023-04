Natalità: Roccella, è questione di sistema, non di bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La natalità "è una questione di sistema, non di un unico provvedimento, né di bonus. Per creare quel contesto favorevole alla famiglia e alla natalità, oltre a mettere al centro le pari opportunità, punto fondamentale, questo non può farlo solo lo Stato, solo il governo. Noi faremo assolutamente la nostra parte e lo abbiamo fatto in vari provvedimenti, però bisogna coinvolgere tutti. Ad esempio, c'è ormai un'attenzione importante al welfare aziendale. Ci sono anche ottimi esempi, buone pratiche di welfare aziendale, ma bisogna allargare". Lo ha detto la ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari opportunità, Eugenia Roccella, nella puntata di "Porta a porta", in onda questa sera su Rai1. (Rin)