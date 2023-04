© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene alla conferenza stampa sulla presenza di impianti eolici e fotovoltaici nella Regione. Interviene anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Sala Spadolini del ministero della Cultura in via del Collegio Romano, 27 a Roma (ore 13)- L'assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, su delega del presidente, partecipa al settantanovesimo anniversario dell'uccisione dei militari statunitensi. Eremo di San Benedetto a Montebuono in provincia di Rieti (ore 11) (segue) (Rer)