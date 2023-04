Nomine: capigruppo Lega, buon lavoro ai vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Bene le scelte. Buon lavoro ai vertici delle partecipate di Stato. Il centrodestra ha dimostrato ancora una volta di saper trovare la sintesi per assicurare qualità e merito". Lo dichiarano, in una nota, ì capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Com)