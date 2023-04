Roma: riunione fiume di Gualtieri con Pd Campidoglio, sul tavolo progetto e cronoprogramma stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso, e andrà avanti ancora per un po', la riunione convocata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per fare il punto con i consiglieri del Partito democratico sulla delibera inerente all'interesse pubblico per lo stadio della As Roma a Pietralata. Il sindaco, a quanto si apprende, ha chiesto nuovamente il rispetto dei tempi per l'approvazione dell'atto in Aula Giulio Cesare: quindi entro il mese di aprile. La delibera al momento è al vaglio delle commissioni capitoline competenti che devono esprimere un parere, il quale non è vincolante ma è necessario ai fini del passaggio tecnico in consiglio comunale. Le commissioni in cui l'atto deve essere votato sono diverse, tra queste ci sono Urbanistica, Sport, Lavori pubblici e Mobilità. Il sindaco, con la riunione cominciata poco dopo le 19, sta rispondendo alle domande e alle perplessità sollevate dai consiglieri e che riguardano principalmente la mobilità del quadrante, i parcheggi ma anche le convenzioni. (Rer)