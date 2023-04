Egitto-Emirati: presidenti discutono di cooperazione bilaterale e questioni regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro ha affrontato anche lo scambio di opinioni sui dossier più importanti in ambito regionale e internazionale. Le discussioni riflettono una comprensione reciproca sui modi per affrontare questi problemi, ha affermato Fahmy, aggiungendo che è stato concordato di continuare a compiere sforzi congiunti per rafforzare la cooperazione, il coordinamento e la solidarietà tra i Paesi arabi, per affrontare le crescenti sfide a tutti i livelli. (Cae)