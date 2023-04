Usa: Fed, crisi bancaria potrebbe portare ad una recessione entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi bancaria esplosa negli Stati Uniti, dopo il recente fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank, potrebbe determinare una recessione entro la fine del 2023. È quanto si legge nelle “minute” (verbale pubblicato periodicamente che sintetizza quanto viene detto durante le riunioni della Federal Reserve) relativa alla riunione di marzo del Comitato federale per il mercato aperto (Fomc), una commissione interna all’istituto. Nei documenti pubblicati oggi si fa riferimento ad alcune slide presentate durante la riunione, incentrate sulle possibili ripercussioni della crisi. “Allo stato attuale, le previsioni includono una lieve recessione che potrebbe partire entro la fine dell’anno, con una ripresa che dovrebbe avvenire nei successivi 24 mesi”, si legge nel verbale, in cui gli esperti della Fed hanno dichiarato di aspettarsi una crescita del Pil pari solo allo 0,4 per cento nel 2023. (Was)