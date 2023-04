Difesa: Morawiecki, Polonia mira a diventare centro europeo per assistenza carri armati Abrams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia mira a diventare il centro di assistenza in Europa per i carri armati Abrams, di produzione statunitense. Lo ha affermato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, in visita negli Usa. "Voglio che un centro di assistenza per i carri armati Abrams per l'intera Europa, per mantenere la loro prontezza alla battaglia, sia situato in Polonia. Questo è possibile, ci sono trattative al riguardo", ha detto Morawiecki. "Ci stiamo anche impegnando per la produzione di nuclei di munizioni all'uranio impoverito per gli Abrams da collocare in Polonia", ha aggiunto il premier, ripreso dai media locali. (Vap)