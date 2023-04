Terzo polo: Calenda a Iv, smettetela di fare giochini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Questi giochini non funzionano. Per favore, e lo dico per tutti, e siamo veramente ai tempi supplementari, se vogliamo chiudere questa operazione che abbiamo promesso agli italiani, smettetela di fare giochini, smettetela di fare attacchi personali, fate pace con il cervello. Volete fare un partito unico o volete tenere in vita tre partiti? Se volete tenere in vita tre partiti, amici come prima e ognuno per la sua strada". Lo ha affermato il segretario di Azione, Carlo Calenda, al termine del comitato politico del Terzo polo. (Rin)