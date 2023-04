Argentina: ministro Economia presenta nuovo finanziamento a pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha annunciato un nuovo finanziamento per micro, piccole e medie imprese (Pmi). “Questo è il più grande programma di finanziamento della alla produzione” ha detto Massa su Twitter. Si tratta di un ampliamento del programma “Crédito Argentino” (Crear) - creato sei mesi fa-, che investirà 800 miliardi di pesos (l'equivalente di circa 34 milioni di euro) per promuovere gli investimenti delle Pmi. Secondo il ministro, questi progetti spingono “la generazione di lavoro nel settore privato, formale e di qualità, che è in aumento da 30 mesi consecutivi". (Abu)