Egitto: parlamento approva modifiche alla legge sulla nazionalità

- Il parlamento egiziano ha adottato oggi una risoluzione che emenda la legge sulla concessione della nazionalità a stranieri. In base alle modifiche approvate, sarà possibile concedere la nazionalità egiziana ad ogni straniero che acquisterà immobili privati nel Paese, mentre fino ad ora quest'eventualità era applicabile in caso di acquisto di immobili pubblici. L'esecutivo ha invece indurito i criteri di assegnazione della nazionalità ai figli di donne straniere: se fino ad ora era loro riconosciuto il diritto di acquisirla in senso ampio, con le attuali modifiche sarà possibile concedere la nazionalità ai figli solo se la madre straniera ne è già in possesso. Secondo il presidente della Camera, Hanafi al-Jabali, il progetto di legge garantisce tuttavia l'uguaglianza perché conferisce ad una donna straniera gli stessi diritti già riconosciuti ai figli di un uomo. Il Parlamento dovrebbe votare la legge in una seconda sessione, prima di inviare il documento al presidente della Repubblica per la firma. (Cae)