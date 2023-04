Ucraina: Zelensky, serve meccanismo per utilizzare asset russi congelati per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve istituire un “meccanismo concreto” che consenta di utilizzare gli asset russi congelati come forma di “compensazione” per i danni causati alle infrastrutture ucraine durante la guerra. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo ad una tavola rotonda sul sostegno a Kiev organizzata a Washington, nel quadro delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. “Deve essere dichiarato chiaramente che gli asset delle banche federali russe saranno confiscati: la Russia deve ricordare che il mondo può essere forte”, ha detto, ringraziando tutti i Paesi che hanno fornito assistenza a Kiev durante il conflitto. “Le decisioni finali spettano a voi, e sono sicuro che saranno prese”, ha concluso. (Was)