Ucraina: Zelensky ringrazia Fmi per programma di aiuti, ci consente di continuare a combattere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di aiuti da 15,6 miliardi di dollari approvato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per l’Ucraina è una misura “fondamentale, che ci consentirà di continuare a combattere”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo ad una tavola rotonda sul sostegno a Kiev organizzata a Washington, nel quadro delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. “Tuttavia, per far tornare le persone in Ucraina non serve solo fare progressi sul campo di battaglia, ma la garanzia dei finanziamenti necessari per coprire il costo della ricostruzione”, ha detto. (Was)