Natalità: Roccella, si facevano più figli quando eravamo poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La natalità "non è solo una questione economica, anche se le condizioni economiche contano. E' una questione soprattutto culturale, anche perché noi facevamo molti, ma molti più figli quando eravamo più poveri negli anni '50, negli anni '60, ed anche subito dopo la guerra in un momento in cui sicuramente avevamo molte più difficoltà di oggi. Quello che dobbiamo fare oggi è proprio adeguare anche i provvedimenti che possiamo prendere al mondo che cambia e quindi è fondamentale che oggi le donne possano fare figli mantenendo la loro carriera, la loro possibilità di espandere le loro vocazioni, i loro interessi, anche in altri campi che non siano la casa, la maternità, la vita familiare. E questo è fondamentale". Lo ha affermato la ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari opportunità, Eugenia Roccella, nella puntata di "Porta a porta", in onda questa sera su Rai1.(Rin)