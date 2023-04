Francia: gruppo di deputati chiede a Macron di accelerare lavori Tav Torino-Lione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 60 parlamentari francesi di diversi orientamenti politici hanno lanciato un appello al presidente Emmanuel Macron affinché vengano accelerati i lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione. È quanto si legge in un comunicato, diffuso dopo una conferenza stampa tenuta al Senato alla presenza di circa 20 parlamentari. Nel rapporto del Consiglio di orientamento delle infrastrutture (Coi) consegnato a fine febbraio al governo si propone di "rinviare dopo il 2045 la sezione francese della Lione-Torino, circa quindici anni dopo la messa in servizio del tunnel sotto le Alpi" che attualmente è in fase di perforazione, si legge nel comunicato . "Un rinvio che rischia di rimettere in discussione i fondamenti giuridici, diplomatici e operativi del collegamento Lione-Torino così come è stato concepito dai nostri partner internazionali", si legge nella nota. (Frp)