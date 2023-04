Egitto-Etiopia: viceministro Esteri Loza, non abbiamo "politicizzato" la questione diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri egiziano per gli Affari africani, l'ambasciatore Hamdi Loza, ha criticato il governo dell'Etiopia per aver accusato l'Egitto di aver voluto sfruttare a fini politici le questioni legate al fiume Nilo ed al discusso progetto della Grande diga della Rinascita etiope (Gerd). Lo riferisce in un comunicato ministero degli Esteri egiziano accusando la controparte etiope. "Le preoccupazioni dell'Egitto per le ripercussioni di questo progetto sulla sicurezza idrica dell'Egitto sono reali e basate su studi scientifici documentati", ha detto Loza, aggiungendo che l'attuale affermazione etiope della politicizzazione egiziana del caso Gerd è un tentativo di eludere la responsabilità legale e ignorare i principi del diritto internazionale e del buon vicinato". "È deplorevole che i funzionari etiopi continuino a esprimere la loro disponibilità e il desiderio di riprendere i negoziati sotto gli auspici dell'Unione africana, in un nuovo tentativo di guadagnare tempo e continuare a riempire senza un accordo", ha rincarato Loza, per il quale "ci sono dichiarazioni rilasciate di recente da Addis Abeba sulla libertà assoluta dell'Etiopia di continuare a riempire senza riguardo per alcun diritto dei due paesi a valle, che non sono che un'altra prova di unilateralismo al di fuori dell'ambito del negoziato". L'Etiopia procederà quest'anno al quarto riempimento del bacino idrico, la cui realizzazione è contestata dai Paesi a valle, Egitto e Sudan, per il timore che malfunzionamenti danneggino i loro territori.(Cae)