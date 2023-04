Covid: Conte, M5s contro commissione farsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la maggioranza intende dare finalmente un segno di responsabilità sull'emergenza Covid, dopo le urla e le accuse scomposte che abbiamo ascoltato in piena pandemia, e far partire una commissione d'inchiesta sul Covid che faccia approfondimenti seri e responsabili, allora il Movimento cinque stelle c'è e non farà mancare il proprio contributo. Ma se invece intendono fare una commissione d'inchiesta farsa, con un finale già scritto che esclude l'analisi dell'operato delle Regioni, e che se mai mette in discussione l’utilità dei vaccini, allora se la faranno da soli senza il Movimento cinque stelle. Abbiamo dimostrato serietà, responsabilità e senso delle istituzioni durante quei giorni bui e intendiamo continuare a farlo oggi. Il Paese chiede rispetto per le sofferenze provate e per le vittime del Covid. Non merita che una tragedia finisca preda di strumentalizzazioni politiche". Lo afferma, in una nota, il leader del M5s, Giuseppe Conte. (Com)