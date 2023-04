Abruzzo: nuova tragedia sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova tragedia sul lavoro oggi in Abruzzo. Si è verificata a Teramo in un cantiere dov'è in corso la ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino. La vittima è un operaio senegalese di 25 anni, Ibrhim B. L'uomo è caduto da una impalcatura dove stava lavorando ed è precipitato nel vuoto per oltre 12 metri. L'uomo è morto sul colpo dopo aver urtato, probabilmente, un altro pezzo del ponteggio, che molto probabilmente potrebbe avergli causato le ferite mortali. (Gru)