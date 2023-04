Abruzzo: Pagano (FI), profondo cordoglio per morte operaio a Teramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profondo cordoglio per la tragica morte dell'operaio di 25 anni, avvenuta oggi nel cantiere di ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino, a Teramo. Un incidente assolutamente inaccettabile poiché ogni lavoratore ha il diritto di lavorare in un ambiente sicuro e protetto. Esprimo la mia più sentita solidarietà e vicinanza alla famiglia di Ibrahim in questo momento di immenso dolore e mi unisco al cordoglio di tutta la comunità teramana e del settore lavorativo nel condannare fermamente questo incidente, che mette in evidenza l'importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di adottare tutte le misure necessarie per prevenire simili tragedie". Lo scrive, in una nota, il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, il deputato abruzzese Nazario Pagano, di Forza Italia.(Gru)