Equo compenso: Rotelli (Fd'I), oggi è giornata storica

- "Oggi è una giornata storica per i liberi professionisti. Finalmente con l'approvazione della legge sull'equo compenso, diamo più tutele e garanzie ai tanti autonomi che per anni sono stati ignorati dallo Stato. Fratelli d'Italia è al fianco di tutti i lavoratori, specialmente dei più giovani, che ora, grazie alla clausola di nullità, potranno essere retribuiti in modo giusto, equo e dignitoso". Lo dice, in uan nota, Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente a Montecitorio. (Com)