Lavoro: Morgante (Fd'I), sicurezza è investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troppo spesso ci si occupa delle cosiddette morti bianche solo in occasione degli eventi di cronaca più eclatanti, dimenticando che, ogni giorno, decine di lavoratori vengono coinvolte in incidenti sul lavoro". A dirlo è il deputato di Fratelli d'Italia, Maddalena Morgante, durante le dichiarazioni di voto in merito all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. "Responsabilità della politica è, quindi, occuparsi del tema con continuità, ma anche con programmazione su tutto il territorio nazionale, con riferimento a tutti i comparti: la sicurezza è da considerarsi un investimento in positivo e non meramente un costo e questo passaggio necessita davvero di un cambio culturale molto importante - ha aggiunto la parlamentare -. La sfida sarà, soprattutto, quella di migliorare i benefici dell'operare nella legalità rispetto ai costi connessi all'utilizzo del lavoro irregolare, rendendosi a tal fine necessario un mix di procedure, di prevenzione, ma anche di promozione del lavoro regolare, accanto ad una ridefinizione delle misure di deterrenza. È sempre, quindi, necessario ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze delle aziende, ma anche la tutela circolare dei diritti dei lavoratori". (Rin)