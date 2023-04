Ucraina: direttrice Fmi, economia funziona nonostante la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia ucraina funziona, nonostante i continui attacchi della Federazione Russa: il governo è operativo e garantisce in maniera efficiente i servizi essenziali a famiglie e imprese in tutto il Paese. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, durante una tavola rotonda sul sostegno all’Ucraina organizzata nel quadro delle riunioni primaverili del Fmi e della Banca mondiale, in corso a Washington. “I negozi sono aperti, le persone vanno a lavorare, le banche sono operative, e famiglie e imprese pagano le tasse”, ha detto. (Was)