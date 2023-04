Usa: giudice sanziona “Fox News”, prove occultate durante la causa avviata da Dominion (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia arriva dopo che Dominion ha fatto sapere di poter costringere il miliardario australiano Rupert Murdoch e il figlio Lachlan a testimoniare. La relativa sentenza, arrivata dopo che il mese scorso un giudice ha stabilito che la causa dovrà procedere ad un processo con giuria entro la fine di aprile, rappresenta una sconfitta per l’emittente, controllata dalla Fox Corporation fondata da Murdoch, che nelle ultime settimane ha tentato di impedire una deposizione in presenza da parte del miliardario australiano. Il giudice Eric Davis ha affermato che non impedirà a Dominion di chiedere la testimonianza di Murdoch, essendo “rilevante” ai fini dell’inchiesta. Durante una deposizione a porte chiuse resa nota a febbraio, l’imprenditore ha già affermato di avere “forti dubbi” in merito alla presenza di frodi nel quadro delle elezioni presidenziali del 2020. Dominion ha chiesto a “Fox News” un risarcimento da 1,6 miliardi di dollari per aver veicolato la narrativa dell’ex presidente Donald Trump sulla presunta presenza di frodi. La società, che produce macchine per il conteggio dei voti, software per database e audit elettorali e dispositivi per scansionare e stampare le schede, ha affermato di avere perso almeno 20 contratti e potenziali opportunità con 39 giurisdizioni, a causa della copertura mediatica di “Fox News” dopo la vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020. (Was)