Usa: Tennessee, riammesso alla Camera anche il secondo deputato democratico espulso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Justin Pearson, il secondo dei due deputati democratici recentemente espulsi dalla Camera dei rappresentanti del Tennessee, per aver partecipato ad una protesta in aula contro la violenza armata, è stato reinsediato all’interno della camera bassa dell’Assemblea legislativa statale. Il voto unanime dei sette commissari locali della contea di Shelby è arrivato dopo che il Consiglio comunale di Nashville ha votato due giorni fa per il reinsediamento di Justin Jones, l’altro deputato democratico che i repubblicani hanno espulso la settimana scorsa grazie alla solida maggioranza all’interno della Camera. I due uomini, insieme alla collega Gloria Johnson, hanno partecipato ad una protesta in aula contro la violenza armata, dopo la recente strage avvenuta in una scuola elementare di Nashville. (Was)