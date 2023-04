Usa: Trump fa causa all’ex avvocato Michael Cohen, chiesti 500 milioni di danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donald Trump, ha fatto causa al suo ex avvocato Michael Cohen, chiedendo un risarcimento danni da mezzo miliardo di dollari per presunte violazioni dei termini contrattuali, durante il suo incarico come legale dell’ex presidente Usa. Stando agli atti giudiziari depositati presso un tribunale della Florida, Cohen avrebbe “diffuso false informazioni” su Trump nei suoi libri e in diversi interventi pubblici, violando i termini stabiliti dal suo contratto durante il suo incarico di avvocato. Cohen è un personaggio chiave nell’inchiesta del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, nei confronti di Trump, che ha portato alla recente incriminazione dell’ex presidente, nei confronti del quale sono stati emessi 34 capi d’accusa per falso in bilancio. L’inchiesta è incentrata sui 130 mila dollari che sarebbero stati versati nel 2016 alla pornostar Stephanie Clifford, nota con il nome d'arte di Stormy Daniels, perché mantenesse il silenzio su una relazione avuta dieci anni prima con Trump. Il denaro, sostiene l'accusa, sarebbe stato successivamente iscritto a registro come "spese legali" in capo alla Trump Organization. (Was)