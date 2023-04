Usa-Cambogia: Blinken augura buon capodanno Khmer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome del popolo e del governo degli Stati Uniti, il segretario di Stato Antony Blinken ha augurato ai cittadini cambogiani che celebrano il capodanno Khmer "salute, pace e fortuna". "Il capodanno Khmer è il momento della riflessione. Mentre esaminiamo i nostri risultati nell'ultimo anno e l'importante lavoro che rimane, non vediamo l'ora di continuare a impegnarci con i nostri amici e partner cambogiani per rafforzare ulteriormente i legami interpersonali tra gli Stati Uniti e il Regno di Cambogia", ha dichiarato in una nota, augurando che il capodanno Khmer porti "gioia, prosperità e opportunità per tutti i cambogiani del mondo". (Was)