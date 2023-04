Olimpiadi 2026: per la realizzazione dei giochi un protocollo di legalità con Viminale e ministero difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Durante la Cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” che si è riunita oggi a Palazzo Chigi è stata presentata la proposta di un protocollo di legalità per la realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici da elaborare e sottoscrivere con il Ministero dell'Interno e, successivamente, da declinare a livello territoriale. A stretto giro, sarà stabilito un rapporto permanente anche con il Ministero della Difesa. È quanto viene comunicato dalla nota diffusa dal ministro per lo Sport e i giovani, con delega alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, Andrea Abodi al termine dell’incontro che è stato presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e dallo stesso ministro Abodi. (Rem)