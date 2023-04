Ue: commissario Breton incontra Crosetto a Roma, domani colloquio con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, si trova a Roma, dove ha incontrato il ministro della Difesa Guido Crosetto e dove domani incontrerà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Ho appena avuto una lunga conversazione con il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto. Oltre alla situazione dell'Ucraina, abbiamo avuto uno scambio di opinioni sulla risposta comune europea ai tentativi di destabilizzazione in quelle che chiamiamo le aree contese, ovvero lo spazio e lo spazio cibernetico", ha dichiarato in un video pubblicato su Twitter. "Abbiamo anche discusso del piano di mobilitazione europeo per aumentare rapidamente le nostre capacità di produzione di equipaggiamenti di difesa europei, in particolare di munizioni. L'Italia ha una base industriale della difesa estremamente forte", ha aggiunto annunciando una visita, nella giornata di domani, a due siti di produzione di munizioni. "L'industria europea della difesa sta entrando in una modalità da economia di guerra e noi dobbiamo sostenerla. Per la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa", ha concluso. (Beb)