Olimpiadi 2026: aggiornato l'elenco delle opere da finanziare con dpcm, monitorati lavori anche di Milano

23 luglio 2021

- Durante la Cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” che si è riunita oggi a Palazzo Chigi , il Ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini ha presentato l'aggiornamento del piano delle opere da approvare con un tempestivo Dpcm, nell'ambito del quale sarà disposto il riparto dei fondi di 724 milioni di euro, attualmente disponibili. Le tre opere per le quali c'è una parziale copertura finanziaria, saranno oggetto di uno specifico provvedimento nell'ambito della Legge di Stabilità 2024.È quanto viene comunicato dalla nota diffusa dal ministro per lo Sport e i giovani, con delega alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, Andrea Abodi al termine dell’incontro che è stato presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e dallo stesso ministro Abodi. Al termine della riunione plenaria della Cabina, si è riunito un tavolo tecnico dedicato alle opere previste in chiave olimpica e paralimpica nel Comune di Milano, oggetto di investimenti privati, che saranno monitorati per valutare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori. (Rem)